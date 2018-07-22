Değerini katladı – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Değerini katladı

    Değerini katladı
    AYKUT Kocaman geçen sezon Josef'in West Brom'a satışı gerçekleşseydi yerine 'dan 'ü istiyordu... Bir sezon önce Granada'ya kiralandığı için İngiliz kulübünün F.Bahçe'ye gitmesine izin verdiği Fransız oyuncunun transferi olmadı ve değerini katladı. Takımda kalan Doucoure gösterdiği performansla Tottenham'dan 25 milyon sterlin'lik teklif aldı ama Watford bu rakamı kabul etmedi.
    1. 22.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Değerini katladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN