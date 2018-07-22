Bas Dost hayali bitti – Fotomaç – 22 Temmuz 2018
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    22 Temmuz 2018, Pazar
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    hayali bitti

    <a href="/index/bas-dost?id=e401d454-351a-453c-bd6e-8a737fb9bd5a" class="" rel="tag">Bas Dost</a> hayali bitti
    SPORTİNG Lizbon, ile yeni sözleşme imzaladığını bir video ile duyurdu. Sporting taraftarları videoya büyük ilgi gösterirken, yüzlerce paylaşım yapıldı. Hollandalı golcü, geçtiğimiz sezon Lizbon'daki kulüp tesislerine yapılan saldırıda yaralanmasının ardından sözleşmesini tek taraflı feshetmiş ve de transfer için devreye girmişti.
    1. 22.7.2018
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