Yeni 10 numara Giuliano – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    22 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    Yeni

    Yeni 10 numara Giuliano

    ’de yeni sezonda 10 numaralı formayı giyecek isim oldu.

    'de daha önce 10 numaralı formayı giyen Robin van Persie'nin ayrılmasının ardından yeni sezonda 10 numarayı giyecek. Sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon Zenit'ten transfer ettiği Brezilyalı futbolcu 10 numaralı formanın Persie'de olmasından olayı 20 numarayı giymişti. Takımdan Persie'nin ayrılmasının ardından yeni sezonda Giuliano 10 numaralı formayı terletecek.
    1. 21.7.2018 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni 10 numara Giuliano haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN