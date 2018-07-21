Şen: Şampiyon olarak ineceğiz – Fotomaç – 21 Temmuz 2018
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    21 Temmuz 2018, Cumartesi
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    Şen: Şampiyon olarak ineceğiz

    Şen: Şampiyon olarak ineceğiz
    MUĞLA'nın ilçesinde, Bodrum Fenerbahçeliler Derneğince '19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü' kutlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe katılan kulübün eski başkanlarından , dünyanın farklı yerlerinde taraftarları olduğunu ve kulübün daha da büyüyeceğini belirterek, mutlaka 1 milyon üyeye ulaşacaklarına inandığını söyledi. Daha önce "Bir gün Yeşilköy Havaalanı'na Avrupa şampiyonu Fenerbahçe inecek" dediğini hatırlatan Şen, "O seneden bu tarafa çok geçti. Şimdi de 3. havaalanına inecek. Büyük yaptılar ki biz oraya sığalım. Yeni havalimanına bir gün mutlaka Avrupa şampiyonu olarak ineceğiz" dedi.
    1. 21.7.2018
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