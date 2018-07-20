Yeni santrfor Giuliano! – Fotomaç – 20 Temmuz 2018
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    20 Temmuz 2018, Cuma
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    Yeni santrfor !

    Yeni santrfor <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a>!

    Soldado'nun sakatlanması ve en az bir hafta daha takımdan ayrı kalacak olması, sarı-lacivertlilerde forvet krizi başlattı.

    Bu bölgeye transfer yapılmaması 7-8 Ağustos'taki Devler Ligi ön eleme maçı öncesi krizi iyice derinleştirdi. Cocu, Fulham maçında forvet oynatıp gol atan 'yu kurtarıcı olarak görüyor.
    1. 20.7.2018
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