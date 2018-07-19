Biletler satışta

ileRotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının biletleri, bugün satışa çıkacak. Sadece www.passo. com.tr üzerinden satılacak olan biletlerin fiyatlarıarasında değişiyor. Divan Kurulu, Kongre üyeleri ve kart sahipleri dahil herkesin bir bilet hakkı bulunuyor.