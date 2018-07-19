Biletler satışta – Fotomaç – 19 Temmuz 2018
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    19 Temmuz 2018, Perşembe
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    Biletler satışta

    Biletler satışta
    ile Feyenoord Rotterdam arasında 21 Temmuz Cumartesi günü Ülker Stadı'nda oynanacak hazırlık maçının biletleri, bugün satışa çıkacak. Sadece www.passo. com.tr üzerinden satılacak olan biletlerin fiyatları 54 TL ile 216 TL arasında değişiyor. Divan Kurulu, Kongre üyeleri ve kart sahipleri dahil herkesin bir bilet hakkı bulunuyor.
    1. 19.7.2018
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