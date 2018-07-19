Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    , 'nü kutladı

    Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı

    Fenerbahçe Başkanı , Sarı-Lacivertli kulübün kuruluşunu simgeleyen 19.07 'nü, kulübün internet sitesi üzerinden yaptığı açıklama ile kutladı.

    Koç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:


    "Sevgili Fenerbahçeliler, bugün hepimiz için çok özel bir gün. Kulübümüzün kuruluşunu simgeleyen gün. Dünyanın dört bir yanında kalbi renkler için çarpan, dualarında Fenerbahçe'yi eksik etmeyen, gönüllerini bu kulübe adamış tüm Fenerbahçe ailesinin 19.07 'nü kutlarım. En büyük hayalim; yeniden yarıştığı her kulvarda zirveye oynayan, sadece sporda değil spor dışında da; sporcusuyla, çalışanıyla, yönetimiyle ve her şeyden önemlisi taraftarıyla örnek bir kulüp Fenerbahçe. Huzur, mutluluk, bereket ve sarı lacivert başarılar içinde daha nice 19 Temmuz'lar dilerim. Kalpler beraber."



    Kaynak: DHA
    1. 19.7.2018 09:48
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Koç, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN