Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si! 9 ismi not aldı... – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    Phillip Cocu'nun 'si! 9 ismi not aldı...

    Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si! 9 ismi not aldı...

    Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de yedek ya da kadro dışı kalan oyuncularla ilgili yeni kararlar alınıyor... İşte sarı lacivertlilerdeki son gelişmeler...

    1. 18.7.2018 14:51
    2. Güncelleme: 18.7.2018 14:52
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