Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si! 9 ismi not aldı...
Geçtiğimiz sezon Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe'de yedek ya da kadro dışı kalan oyuncularla ilgili yeni kararlar alınıyor... İşte sarı lacivertlilerdeki son gelişmeler...
- 18.7.2018 14:51
- Güncelleme: 18.7.2018 14:52
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Fenerbahçe'nin son transferi Doğukan İnci
Toplam 1
Yorum
karado çinde bile oynayamayan ramiresi alacaklarını hiç sanmıyorum
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Beşiktaş'tan Yaya Toure operasyonu! Yaya Toure kimdir?
Toplam 4
Yorum
atogen Beşiktaş'ın Yaya Toure'yi alacağını zannetmiyorum. Bu hedefteki gerçek transferi saklama girişiminden başka bir şey olamaz.
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Ünal Karaman'ın şifreleri
Toplam 1
Yorum
sinyor senesonunda kovarlar merak etmeyin
Phillip Cocu'nun Fenerbahçe'si! 9 ismi not aldı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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