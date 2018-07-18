Fenerbahçe'nin radarındaki Bas Dost’a sevgili freni
Fenerbahçe'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sportin Lizbon'la görüşmelerini sürdüren Bas Dost'a sevgili engeli...
Fenerbahçe'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sportin Lizbon'la görüşmelerini sürdüren Bas Dost'a sevgili engeli... A Bola gazetesi, Hollandalı golcünün, kız arkadaşı Lizbon'da yaşamak istemediği için başka takımlardan gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye aldığını yazdı. Bas Dost'un menajeri Gunther Neuhaus ise, "Oyuncumla ilgili hiçbir konu net değil" demekle yetindi.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
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