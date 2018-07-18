Fenerbahçe'nin radarındaki Bas Dost’a sevgili freni – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'nin radarındaki ’a sevgili freni

    Fenerbahçe'nin radarındaki Bas Dost’a sevgili freni

    'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği 'la görüşmelerini sürdüren 'a sevgili engeli...

    'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği 'la görüşmelerini sürdüren 'a sevgili engeli... A Bola gazetesi, Hollandalı golcünün, kız arkadaşı Lizbon'da yaşamak istemediği için başka takımlardan gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye aldığını yazdı. Bas Dost'un menajeri Gunther Neuhaus ise, "Oyuncumla ilgili hiçbir konu net değil" demekle yetindi.

    1. 18.7.2018
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