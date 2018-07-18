Fenerbahçe'nin radarındaki Bas Dost’a sevgili freni

Fenerbahçe'nin cezbedici teklifine rağmen sözleşmesini tek taraflı feshettiği Sportin Lizbon'la görüşmelerini sürdüren Bas Dost'a sevgili engeli... A Bola gazetesi, Hollandalı golcünün, kız arkadaşı Lizbon'da yaşamak istemediği için başka takımlardan gelen teklifleri yeniden değerlendirmeye aldığını yazdı. Bas Dost'un menajeri Gunther Neuhaus ise, "Oyuncumla ilgili hiçbir konu net değil" demekle yetindi.