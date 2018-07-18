Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor
Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan Roberto Soldado'dan kötü haber geldi.
Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan Roberto Soldado'dan kötü haber geldi. Elde kalan tek forvet olan İspanyol golcünün takıma katılması için en az 10 günlük süreye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.
VALBUENA ÇALIM KURBANI
Valbuena dünkü antrenmana çıkmadı. Nedeni ise bir türlü vazgeçemediği çalım merakı! Fransız yıldızın önceki günkü idmanda çalım atmak isterken ayağına darbe aldığı ve sakatlandığı bildirildi. Valbuena'nın Fulham maçında riske edilmesi beklenmiyor.
- 18.7.2018
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Toplam 3
Yorum
Servet Servet 30 milyon dan baslar... 30 milyona iyi oyuncular alirirz
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
Fenerli Aziz Yıldırım sayesinde bu hallerdeyiz zaten. Daha doğrusu o zihniyetteki yönetimler sayesinde Türk futbolu bu halde
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Damien Comolli'den transfer açıklaması
Toplam 9
Yorum
yasinnn sattığın değerde ve sayıda oyuncu alabilirsin gibi bir finasal yaptırım var şuan 1 sene süreli. bu yüzden
Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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