Fenerbahçe'de sakatlar can sıkıyor – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    'de sakatlar can sıkıyor

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de sakatlar can sıkıyor

    Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan 'dan kötü haber geldi.

    Sarı-lacivertli takımın 7 Temmuz'da İstanbulspor'la oynadığı hazırlık maçında el parmağı kırılan 'dan kötü haber geldi. Elde kalan tek forvet olan İspanyol golcünün takıma katılması için en az 10 günlük süreye daha ihtiyaç olduğu bildirildi.

    VALBUENA ÇALIM KURBANI
    Valbuena dünkü antrenmana çıkmadı. Nedeni ise bir türlü vazgeçemediği çalım merakı! Fransız yıldızın önceki günkü idmanda çalım atmak isterken ayağına darbe aldığı ve sakatlandığı bildirildi. Valbuena'nın Fulham maçında riske edilmesi beklenmiyor.

    1. 18.7.2018
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