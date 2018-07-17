Öğrencilerden kombine akını
Taraftarlar, Öğrenci Tribünü’nden bilet almak için geceden sıraya girdi. Başkan, taraftarları ziyaret etti.
GÜZEL GÜNLER YOLDA
FB TV'ye açıklama yapan başkan Ali Koç, bu ilgi için "Tüyler diken diken. Gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı, kumanyayla gelmişler. Ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor" dedi. Örnek bir tribün oluşturmak istediklerini kaydeden Ali Koç, "Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentimizi karşıladı, inşallah biz de onların beklentilerini karşılarız. Güzel günler yolda" şeklinde konuştu.
- 17.7.2018
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"Bizde imzalar kalbe atılır"
Toplam 14
Yorum
ali sizin hiçbir zaman imparatorunuz olamadı kuşlar başka sayfaya 0 bir günde kral olmadı kıskanmayın
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Beşiktaş'tan Ryan Babel'e yıllık 3 milyon Euro'dan 3 yıllık sözleşme
Toplam 1
Yorum
satin daha iyi cok para savruluyor türkiyemde 3 milyon TL olsun Euro da ne
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Trabzonspor'dan Burak Yılmaz açıklaması
Toplam 1
Yorum
karaağa Neresi Yıldız olmaması daha hayırlı Takım bir kişi eksik oynuyor bunun yüzünden
Öğrencilerden kombine akını haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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