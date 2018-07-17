Öğrencilerden kombine akını – Fotomaç – 17 Temmuz 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Temmuz 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    Öğrencilerden kombine akını

    Öğrencilerden kombine akını

    Taraftarlar, ’nden bilet almak için geceden sıraya girdi. Başkan, taraftarları ziyaret etti.

    Başkanı , 'nden kombine almak için geceden stadın önünde beklemeye başlayan sarı-lacivertli taraftarlarla bir araya geldi. Dün sabah saatlerinde satışa çıkan kombineler için önceki geceden itibaren stat önünde uzun kuyruklar oluşturan taraftarlar kart başvurularını yapmaya başladı. Merkezi'ni ziyaret eden Başkanı , taraftarların sevgi gösterileriyle karşılandı. Koç, almak için stada gelen taraftarlarla yakından ilgilenirken, öğrencilere sohbet edip, fotoğraf çektirdi. taraftarların kombinelere ve kendisine ilgiden oldukça memnun olan başkanın keyfi yerindeydi.

    GÜZEL GÜNLER YOLDA
    FB TV'ye açıklama yapan başkan , bu ilgi için "Tüyler diken diken. Gece 600 kişi geldiler, sıraya girdiler. Hazırlıklı, kumanyayla gelmişler. Ben ve yönetimim için bu gençlik tribünü büyük önem arz ediyor" dedi. Örnek bir tribün oluşturmak istediklerini kaydeden , "Gençler pırıl pırıl. Heyecanlılar. Onlar bizim beklentimizi karşıladı, inşallah biz de onların beklentilerini karşılarız. Güzel günler yolda" şeklinde konuştu.
    1. 17.7.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Öğrencilerden kombine akını haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN