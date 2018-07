Damien Comolli'den transfer açıklaması

"SÜREKLİ İLETİŞİM HALİNDEYİZ"

"Saha içinde olduğumuz kadar saha dışında da ekibiz. Mutlaka bana yardım eden insanlar var. Günde 2-3 kez başkanla ve Phillip'le konuşuyoruz. Takımı nasıl geliştirebiliriz, hangi transferleri yapabiliriz bunları paylaşıyoruz."



"Transferlerin yüzde 99'u telefonla yapılıyor artık. Ben buradayım diye transfer çalışması yapmıyoruz sanmayın."



"FERNANDAO KONUSUNDA ACELE ETMEDİK"



"Fernandao'nun satılmasını acele bir karar olduğunu düşünmüyorum. Başkanımızla hem futbol açısından, hem finansal açıdan düşündük ve uzun değerlendirmelerin ardından bu kararı aldık. Ayrıca başka kıstaslarımız da vardı bu kararı verirken şu an onları açıklamayacağım."



"OYUN SİSTEMİMİZE UYACAK FUTBOLCULAR İLE GÖRÜŞÜYORUZ"

"Gelen oyuncu çok iyi olacak, buraya uyum sağlayacak diyemem. Ama görüşme halinde olduğumuz oyuncular Phillip'in oyun felsefesine uygun olduğu için görüşüyoruz. Bunu söyleyebilirim. Oyun tarzımızı idmanlarda görüyorsunuz, bu sisteme uyacak oyuncularla görüşüyoruz."



"UEFA İLE BİR ANLAŞMAMIZ VAR VE BU KURALI DELEMEYİZ"

"Öncelikle UEFA ile devam eden 1 yıllık finansal anlaşmamız var. Dünyanın bütün paraları elinizde olsa bile harcayamazsınız, bu bir kural ve bu kuralı delemeyiz. UEFA ile sürekli görüşme halindeyiz. Çünkü yapacağımız hareket kriterlere uyuyor mu bunu kontrol ediyoruz. Önümüze koyulan kısıtlamalar başa çıkılması zor kısıtlamalar. 24 Temmuz'da başkanımız FB TV'ye çıkacak ve finansal konuda bilgilendirme yapacak."



"ÇOK İYİ OYUNCULARIN PEŞİNDEYİZ"

"Peşinde olduğumuz oyuncular, çok iyi oyuncular. Onları getirmek için başka kulüplerle rekabet halindeyiz. İmza attırmak zorlaşıyor böyle olunca ama bu da oyuncuların ne kadar iyi olduklarının göstergesi."





"ÇOK İYİ 3 TRANSFER YAPTIK"

"Şu ana kadar çok iyi 3 transfer yaptık. Hem Türkiye'nin hem Avrupa'nın çok yetenekli oyuncularını kadromuza kattık. Hiç transfer yapmamış gibi görülmesin. Başkanımızın kampanyası doğrultusunda söylediklerini yapıyoruz. İyi ve genç oyunculara yatırım yapıyoruz. 23 yıldır bu işi yapıyorum. Oyuncu benim ofisime gelip imza atmadan her şeyin bozulabileceğini biliyorum. Ama şu kesinlikle olur diyemem. Planımız yok anlamına gelmesin. Bir stratejimiz var o doğrultuda gidiyoruz. Benim dikkatli olmam gerekiyor ve öyle davranıyorum.

"FENERBAHÇE'Yİ RİSKE ATMAYACAĞIZ"

"Bizim ne kadar hırslı olduğumuzu anlamışsınız. Bu kadroyu iyileştirmek için her şeyi yapmaya hazırız. Önümüze fırsat çıkarsa kesinlikle o fırsatı gerçeğe dönüştürmek için her şeyi yaparız. Bazen başarırsınız bazen de olmaz ama her şeyi yaparız. Yapmayacağımız tek bir şey var, acele olsun diye bu kulübü risk altına almak.... FFP çerçevesinde elimizen geleni deneyeceğiz. Bu da UEFA sınırlarını bilerek olacak. Bir kaliteli transfer gelsin diye Fenerbahçe'yi riske atmayacağız"

"OFİSİM SAMANDIRA'DA..."

"Benim iş tanımım gayet basit. Bu kulüpteki futbol operasyonlarını verimli hale getirmekle sorumluyum. Teknik direktörümüzü ve oyuncularımızı, en iyi performansı sergileyecek pozisyona sokmak benim işim. Ofisim Samandıra'da... Futbol şubesinin etkili olması için buradayım. Teknik direktörün işe alımıyla buna başladım. Hocamızın başarılı olması için buradayım. O başarılı olursa, kulüp başarılı olur. Kulüp başarılı olursa benim başarılı olduğum düşünülür. Altyapı, sağlık, scout, sözleşme yapılması konusunda sorumluluğum var. Genel hatlarıyla ne iş yaptığımı böyle tanımlayabiliriz. Yönetimle sürekli diyalog içindeyim. Onlardan çok tavsiye alıyorum. Açık bir iletişim kanalımız var. Hem başkanla, hem asbaşkanla..."



"BAŞKAN SOYUNMA ODASINA İNERSE ÖNEMLİ BİR NEDENİ VARDIR"

"Başkan soyunma odasına gelirse maç sonu ya da devre arasında eminim ki önemli bir nedeni vardır. İstanbulspor maçında sordum "Gelecek misiniz?" diye 'Hayır' dedi. İş konusunda birbirimizi çok iyi anladığımızı düşünüyorum."



"BAŞKANIMIZ F.BAHÇE'Yİ DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR"

"Başkanımız Fenerbahçe'yi değiştirmek istiyor. Ama bunun yanında Türk futbolunu da değiştirmek istiyor. Seçimi kazanmasının sebebi buydu. Sportif direktör sistemini kurdu. Dünya çapında bir scout ekibi kurma arzusu var. Kulübün geçmişinde neler olduğuyla ilgilenmiyor. Başkan, beni ve Phillip'i buraya getirdi. Bizim gibi isimleri buraya getirmesi de sadece kulübü değil. Türk futbolunu da değiştirmek istediğinin göstergesi..."