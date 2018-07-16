Yaşasın demokrasi – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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    16 Temmuz 2018, Pazartesi
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    Yaşasın demokrasi

    Yaşasın demokrasi

    “Hukuk devletini ve anayasal düzeni yıkmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısındayız. Alçak girişime karşı kahramanca mücadele veren şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz”

    Kulübü, Demokrasi ve dolayısıyla oldukça anlamlı bir mesaj yayımladı. Kulübün intenrnet sitesinden "Demokrasi varsa hepimiz varız" başlığıyla yayımlanan mesajda, şunlar kaydedildi: FETÖ/PDY terör örgütü, milli ordumuza ait silahlarla yüzlerce vatandaşımızı şehit etmiş, binlerce vatandaşımız yaralanmış, gazi meclisimiz alçakça saldırıya uğramıştır.

    HEDEFLERİ DİKTA YÖNETİMDİ
    Halkın iradesi ile seçilmiş parlamenter rejim askıya alınarak yerine bir dikta yönetimi tesis edilmeye çalışılmıştır. Bu hain saldırı, başta halkımız, , parlamentomuz, hükümetimiz, diğer siyasi partilerimiz olmak üzere toplumumuzun tüm kesimlerince büyük bir birlik ve dayanışma ruhu içerisinde püskürtülmüş, hain eller emellerine ulaşamamıştır.

    ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ
    Fenerbahçe olarak, hukuk devletini ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik her türlü müdahalenin karşısında olduğumuzu bir kez daha yineliyoruz. 15 Temmuz gecesinde bu alçak girişime karşı dimdik duran herkese şükranlarımızı sunuyor, kahramanca mücadele vererek yaşamını yitiren şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, gazilerimize şifa diliyoruz."

    1. 16.7.2018
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