Kupa 15 Temmuz şehit ve gazilerine – Fotomaç – 16 Temmuz 2018
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HEPSİ
    16 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI         ENGLISH

    Kupa şehit ve gazilerine

    Kupa <a href="/index/15-temmuz?id=a2ead1ad-5019-4faf-8d93-2e29362a5770" class="" rel="tag">15 Temmuz</a> şehit ve gazilerine
    WİMBLEDON'da çiftler gençler kategorisinde Finlandiyalı partneri Otto Virtanen ile, finalde Mejia-Styler çiftini 7-6 ve 6-4'lük setlerle devirerek şampiyonluğa ulaşan Yankı Erel, "Bu kupayı 'da kazanmam beni daha çok onurlandırdı, gururlandırdı. Kupayı şehitlerimize, gazilerimize armağan ediyorum" dedi. 17 yaşındaki Türk raket, erkeklerde bir Grand Slam'de mutlu sona ulaşan ilk tenisçimiz oldu. Yankı, 'nun ardından bir Grand Slam'de kupaya uzanan ilk Türk
    1. 16.7.2018
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