Şevval’den rekor geldi – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Şevval’den rekor geldi

    Şevval’den rekor geldi

    'nin genç atleti , engellide adeta uçtu.

    'nin genç atleti , engellide adeta uçtu. 13.28'lik derecesiyle Nevit Yanıt'ın U20 rekorunu tarihe gömerken Dünya'da bu yaş grubunda finale yükselen ilk Türk atlet olmayı başardı. Şevval Ayaz bugün 13.35'te final koşacak.

    1. 15.7.2018
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