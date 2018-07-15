Şevval’den rekor geldi
Fenerbahçe'nin genç atleti Şevval Ayaz, 100 metre engellide adeta uçtu.
Fenerbahçe'nin genç atleti Şevval Ayaz, 100 metre engellide adeta uçtu. 13.28'lik derecesiyle Nevit Yanıt'ın U20 rekorunu tarihe gömerken Dünya'da bu yaş grubunda finale yükselen ilk Türk atlet olmayı başardı. Şevval Ayaz bugün 13.35'te final koşacak.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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