Fenerbahçeli yıldız Valbuena çok iddialı
Mathieu Valbuena, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli bir hedef olduğunu söyledi.
Mathieu Valbuena, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli bir hedef olduğunu söyledi. Fransız futbolcu "Zamana ihtiyacımız var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız, bunun için çok çalışıyoruz" dedi. Valbuena, Cocu'nun isteklerini sonuna kadar yerine getirmeye çalıştıklarını da kaydetti.
AATIF'TAN İYİSİ YOK
Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun "Aatıf neden eleştiriliyor anlamıyorum. İki yönlü oyunu gayet iyi. Çok faydalı bir futbolcu" dediği Faslı yıldız takımın en formda ismi. Aatıf performansıyla Cocu'nun gözüne girdi. Kaybedilen Lozan maçında takımı ileri iten, rakibin kilidini açmaya çalışan tek isimdi.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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