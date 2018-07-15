Fenerbahçeli yıldız Valbuena çok iddialı

Mathieu Valbuena, Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli bir hedef olduğunu söyledi. Fransız futbolcu "Zamana ihtiyacımız var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız, bunun için çok çalışıyoruz" dedi. Valbuena, Cocu'nun isteklerini sonuna kadar yerine getirmeye çalıştıklarını da kaydetti.



AATIF'TAN İYİSİ YOK

Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun "Aatıf neden eleştiriliyor anlamıyorum. İki yönlü oyunu gayet iyi. Çok faydalı bir futbolcu" dediği Faslı yıldız takımın en formda ismi. Aatıf performansıyla Cocu'nun gözüne girdi. Kaybedilen Lozan maçında takımı ileri iten, rakibin kilidini açmaya çalışan tek isimdi.