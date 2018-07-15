Fenerbahçeli yıldız Valbuena çok iddialı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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HEPSİ
    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Fenerbahçeli yıldız Valbuena çok iddialı

    Fenerbahçeli yıldız Valbuena çok iddialı

    , Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli bir hedef olduğunu söyledi.

    , Şampiyonlar Ligi'ne katılmanın önemli bir hedef olduğunu söyledi. Fransız futbolcu "Zamana ihtiyacımız var. Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmalıyız, bunun için çok çalışıyoruz" dedi. Valbuena, Cocu'nun isteklerini sonuna kadar yerine getirmeye çalıştıklarını da kaydetti.

    AATIF'TAN İYİSİ YOK
    Fenerbahçe'de Phillip Cocu'nun "Aatıf neden eleştiriliyor anlamıyorum. İki yönlü oyunu gayet iyi. Çok faydalı bir futbolcu" dediği Faslı yıldız takımın en formda ismi. Aatıf performansıyla Cocu'nun gözüne girdi. Kaybedilen Lozan maçında takımı ileri iten, rakibin kilidini açmaya çalışan tek isimdi.

    1. 15.7.2018
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