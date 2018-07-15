Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı

    Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı

    Cocu stoperdeki eksikliği Josef veya 'ı bu bölgeye çekerek doldurmayı düşünüyordu.

    Cocu stoperdeki eksikliği Josef veya 'ı bu bölgeye çekerek doldurmayı düşünüyordu. Ancak Hollandalı çalıştırıcı bu fikrinden verim alamadı. İstanbulspor maçında stoperde görev alan Josef ile Lozan'a karşı defansta oynayan Topal, etkisiz kaldı.

    1. 15.7.2018
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