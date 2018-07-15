Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı
Cocu stoperdeki eksikliği Josef veya Mehmet Topal'ı bu bölgeye çekerek doldurmayı düşünüyordu.
Cocu stoperdeki eksikliği Josef veya Mehmet Topal'ı bu bölgeye çekerek doldurmayı düşünüyordu. Ancak Hollandalı çalıştırıcı bu fikrinden verim alamadı. İstanbulspor maçında stoperde görev alan Josef ile Lozan'a karşı defansta oynayan Topal, etkisiz kaldı.
- 15.7.2018
-
Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
-
Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
-
Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.