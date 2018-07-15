Cocu'nun stoper için Topal-Josef planı tutmadı

Cocu stoperdeki eksikliği Josef veya Mehmet Topal'ı bu bölgeye çekerek doldurmayı düşünüyordu. Ancak Hollandalı çalıştırıcı bu fikrinden verim alamadı. İstanbulspor maçında stoperde görev alan Josef ile Lozan'a karşı defansta oynayan Topal, etkisiz kaldı.