Önemli olan Fener – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    olan Fener

    Önemli olan Fener
    TOPAL, 'de her türlü göreve hazır olduğunu kaydedip, " olan benim oynamam değil. Şu an kendimi değil, Fenerbahçe'yi düşünüyorum" diye konuştu. Cocu'nun adaletli davranacağını belirten tecrübeli futbolcu, "Ben ya da Josef fark etmez. İkimiz de elimizden geleni yaparız" dedi.
    1. 14.7.2018
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