Kevin Gameiro kampa alındı – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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HEPSİ
    14 Temmuz 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 RUSYA
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    kampa alındı

    Kevin Gameiro kampa alındı
    İtalyanların F.Bahçe'nin istediğini duyurduğu , 'in dün başlayan sezon açılışına katıldı. 27 oyuncu arasında yer alan 31 yaşındaki forvetin Singapur'da yapılacak kamp kadrosunda yer alacağı da duyuruldu. Atletico, oyuncuyu satış listesine koymuştu.
    1. 14.7.2018
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