Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia geçti – Fotomaç – 14 Temmuz 2018
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    14 Temmuz 2018, Cumartesi
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    'de altyapının başına geçti

    Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia geçti

    'de altyapının başına  geçti. beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı altyapının başına David Badia'yı geçirdi.

    1. 14.7.2018 22:13
    2. Güncelleme: 14.7.2018 22:15
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