Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia geçti
Fenerbahçe'de altyapının başına David Badia geçti. beIN Sports'un haberine göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç altyapının başına David Badia'yı geçirdi.
- 14.7.2018 22:13
- Güncelleme: 14.7.2018 22:15
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Toplam 1
Yorum
ali kırcı Mangala var.. Miranda var... Glik var.. Höwedes var... Ömer Toprak var... Mateo Musacchio var...C. Zapata var.. Gustavo Gomez var.. al işte.
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Yasin Öztekin ortada kaldı! G.Saray'a Beşiktaş'la rest çekmişti...
Toplam 4
Yorum
ali kırcı Bununla ne yeni sözleşme imzalayacaksın orada miss gibi Recep Gül var... azıcık güvenin şu çocuklara...
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Yeni sistemde Topal ya da Josef
Toplam 1
Yorum
:)))) yahu azizi isteyenlerin istemediği oyuncular degilmiydi :))) degisimin tam zamanı :)))) alin size degisim :))))) kana yakin gari :)))))
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