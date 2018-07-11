Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı
Fenerbahçe'nin TFF 1. Lig ekibi Altınordu'dan transfer ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin İsviçre kampına katıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün transfer edilen kaleci Berke ve orta saha oyuncusu Barış'ın, Lozan'daki kampa gelerek teknik direktör Phillip Cocu ile futbolcularla tanıştığı ifade edildi.
Fenerbahçe'nin yeni transferleri akşam yapılacak antrenmana katılacak.
- 11.7.2018 16:24
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Toplam 1
Yorum
YAW HE OKAN cüneyt çakır ingiltereyi tutuyordu resmen maçı tersten izlemişsin galiba :)
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Çağlar için bize teklif gelmedi
Toplam 1
Yorum
qwerz satisdan paymi? kovayi kim alir ki sizde pay alasiniz 10 maca 37 gol
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Gelecek G.Saray’da
Toplam 1
Yorum
austin 1 sezonu kuratracağız die evertona futbolcu yetiştireceğine şu botheim vs gibi oyuncuları bulup geleceğe yatırımı bin kere tercih ederim
Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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