Fenerbahçe'nin yeni transferleri kampa katıldı – Fotomaç – 11 Temmuz 2018
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    'nin yeni transferleri kampa katıldı

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni transferleri kampa katıldı

    'nin 1. Lig ekibi Altınordu'dan ettiği Berke Özer ve Barış Alıcı, sarı-lacivertlilerin kampına katıldı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün edilen kaleci Berke ve orta saha oyuncusu Barış'ın, Lozan'daki kampa gelerek teknik direktör Phillip Cocu ile futbolcularla tanıştığı ifade edildi.

    'nin yeni transferleri akşam yapılacak antrenmana katılacak.

    1. 11.7.2018 16:24
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