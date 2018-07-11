Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, dün transfer edilen kaleci Berke ve orta saha oyuncusu Barış'ın, Lozan'daki kampa gelerek teknik direktör Phillip Cocu ile futbolcularla tanıştığı ifade edildi.

Fenerbahçe'nin yeni transferleri akşam yapılacak antrenmana katılacak.