Fenerbahçe'de stoper taarruzu! Hedefler: Diego Reyes, Kara Mbodj ve Martins İndi – Fotomaç – 29 Temmuz 2018
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    29 Temmuz 2018, Pazar
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    'de stoper taarruzu! Hedefler: , ve

    Fenerbahçe'de stoper taarruzu! Hedefler: Diego Reyes, Kara Mbodj ve Martins İndi

    Cocu’nun isteği doğrultusunda stoper arayışına giren F.Bahçe, bonservisi elinde olan için fırsat kolluyor. ve ile de temaslar sürüyor

    Orta saha ve kaleyi genç oyuncuları takviye eden sarı-lacivertliler, forvet hattına da Ayew'i getirmişti. ESPN'in haberine göre; teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper arayan F.Bahçe, bonservisi elinde bulunan ile yakından ilgileniyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Meksikalı stoper için F.Bahçe dışında İngiliz ekiplerinden West Ham ile Newcastle da ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için Fransız Bordeaux'un da girişimi olduğu kaydedildi.

    STOKE'UN DÜŞMESİ FIRSAT
    'nin listesinde bulunan diğer isimlerden Bruno 'yle de Cocu aracılığıyla iletişime geçtiği iddia edildi. Hollandalı olan Cocu'nun vatandaşını 1 yıllığına takımında görmek istediğini ifade ettiği öne sürüldü. 'den Championship'e düşen 'nin oyuncuyu kiralık olarak bırakacağı konuşuluyor. Öte yandan önceki gün gündeme gelen Anderlecht'in 1.92'lik Senegalli stoperi ile de bağlantılar koparılmadı. Sarı Kanarya'nın kısa zamanda bir bomba daha patlatması bekleniyor.

    1. 29.7.2018
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