Fenerbahçe'de stoper taarruzu! Hedefler: Diego Reyes, Kara Mbodj ve Martins İndi
Cocu’nun isteği doğrultusunda stoper arayışına giren F.Bahçe, bonservisi elinde olan Diego Reyes için fırsat kolluyor. Kara Mbodj ve Martins İndi ile de temaslar sürüyor
Orta saha ve kaleyi genç oyuncuları takviye eden sarı-lacivertliler, forvet hattına da Ayew'i getirmişti. ESPN'in haberine göre; teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper arayan F.Bahçe, bonservisi elinde bulunan Diego Reyes ile yakından ilgileniyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Meksikalı stoper için F.Bahçe dışında İngiliz ekiplerinden West Ham ile Newcastle da ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için Fransız Bordeaux'un da girişimi olduğu kaydedildi.
STOKE'UN DÜŞMESİ FIRSAT
Fenerbahçe'nin listesinde bulunan diğer isimlerden Bruno Martins İndi'yle de Cocu aracılığıyla iletişime geçtiği iddia edildi. Hollandalı olan Cocu'nun vatandaşını 1 yıllığına takımında görmek istediğini ifade ettiği öne sürüldü. Premier Lig'den Championship'e düşen Stoke City'nin oyuncuyu kiralık olarak bırakacağı konuşuluyor. Öte yandan önceki gün gündeme gelen Anderlecht'in 1.92'lik Senegalli stoperi Kara Mbodj ile de bağlantılar koparılmadı. Sarı Kanarya'nın kısa zamanda bir bomba daha patlatması bekleniyor.
- 29.7.2018
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Toplam 10
Yorum
? başkana alkıştan başka bir şey yapmayan divan dakiler şimdi neredeler..hesap neden sorulma dı ?
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Bony için Fener’e yoğun pres var
Toplam 1
Yorum
fatih gül wilfired bony yeni forma fenerbahce istanbul sari lacivert kadikköy sükrü saracoglu istanbul sabiha gökcen atatürk
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Fenerbahçe Divan Kurulu'nda Aziz Yıldırım'a flaş tepki!
Toplam 10
Yorum
hesap verilmeli kulübü yönetenler bu borçları ödemeli..kulübe bırakıp gitmek bu kadar kolay mı..
Fenerbahçe'de stoper taarruzu! Hedefler: Diego Reyes, Kara Mbodj ve Martins İndi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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