Orta saha ve kaleyi genç oyuncuları takviye eden sarı-lacivertliler, forvet hattına da Ayew'i getirmişti. ESPN'in haberine göre; teknik direktör Phillip Cocu'nun isteği doğrultusunda kaliteli bir stoper arayan F.Bahçe, bonservisi elinde bulunan Diego Reyes ile yakından ilgileniyor. 1 Temmuz 2018 itibarıyla Porto ile olan sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Meksikalı stoper için F.Bahçe dışında İngiliz ekiplerinden West Ham ile Newcastle da ilgileniyor. 25 yaşındaki oyuncu için Fransız Bordeaux'un da girişimi olduğu kaydedildi.



STOKE'UN DÜŞMESİ FIRSAT

Fenerbahçe'nin listesinde bulunan diğer isimlerden Bruno Martins İndi'yle de Cocu aracılığıyla iletişime geçtiği iddia edildi. Hollandalı olan Cocu'nun vatandaşını 1 yıllığına takımında görmek istediğini ifade ettiği öne sürüldü. Premier Lig'den Championship'e düşen Stoke City'nin oyuncuyu kiralık olarak bırakacağı konuşuluyor. Öte yandan önceki gün gündeme gelen Anderlecht'in 1.92'lik Senegalli stoperi Kara Mbodj ile de bağlantılar koparılmadı. Sarı Kanarya'nın kısa zamanda bir bomba daha patlatması bekleniyor.