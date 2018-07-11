Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı: "Örnek olacağım!"

"Kerim'in de iyi yerlere geleceğine inanıyorum"



Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in kendilerine rol model olduğunu kaydeden genç futbolcu, "Ben de Fenerbahçe'de kendimi kanıtlayıp tüm genç oyunculara örnek olmak istiyorum. Kendime güvenim tam. Annem ve babamın çok emeği var. Onlar beden eğitimi öğretmeni, sporun içindeler. Hep arkamızda durdular. Onları böyle mutlu görmek beni daha da mutlu etti. Kardeşimle de 21 senedir hiç kopmadık. Hep önlü arkalı oynadık. Onun da inşallah çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum" diye konuştu.