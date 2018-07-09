UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
UEFA, Fenerbahçe'nin kaptan Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzalamasını Şampiyonlar Ligi'nin resmi sosyal medya hesabından duyurdu.
Fenerbahçe, sözlemesi sona eren tecrübeli eldiven Volkan Demirel ile devam dedi. Bu gelişme UEFA tarafından da futbolseverler ile paylaşıldı. UEFA'ya ait Şampiyonlar Ligi paylaşımlarının yapıldığı sosyal medya hesabından Fenerbahçe Kaptanı Volkan Demirel'in, 16 yıldır formasını giydiği takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığı duyuruldu.
Yapılan paylaşımda Volkan Demirel'in sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 3 Süper Kupa ve 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadığı vurgulandı.
- 9.7.2018 12:37
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Cocu Elmas buldu!
Toplam 1
Yorum
KrAlex Bu çocuğun kumaşı sağlam gerekirse bu sezon yapılanma sezonu olacağından feda başlatılabilir alt yapıdan potansiyelli oyuncular A takıma..
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En dayanıklı İbanez oldu
Toplam 1
Yorum
ts61 sezon başladığındada paf takıma yollayıp ödüllendirirsiniz. şu damdoya verilen şans bu adama verilmedi ve bunun gibi nicelere...
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Fenerbahçe Volkan Demirel ile yeni sözleşme imzaladı
Toplam 4
Yorum
fbli azizin başkanlığı süresince fb liğimi dondurmuştum,ali koç geldi tekrar fb liliğime devam demiştim, ama volkan yüzünden tekrar donduracağım.
UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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