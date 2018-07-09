UEFA'dan Volkan Demirel paylaşımı
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    09 Temmuz 2018, Pazartesi
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    'dan paylaşımı

    <a href="/index/uefa?id=fc10adcd-3263-4cd6-ab10-429757eaaf86" class="" rel="tag">UEFA</a>'dan <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a> paylaşımı

    , 'nin kaptan ile yeni sözleşme imzalamasını Şampiyonlar Ligi'nin resmi hesabından duyurdu.

    , sözlemesi sona eren tecrübeli eldiven ile devam dedi. Bu gelişme tarafından da futbolseverler ile paylaşıldı. 'ya ait Şampiyonlar Ligi paylaşımlarının yapıldığı hesabından Kaptanı 'in, 16 yıldır formasını giydiği takımıyla yeni bir sözleşme imzaladığı duyuruldu.

    Yapılan paylaşımda 'in sarı-lacivertli forma ile 5 lig, 3 ve 2 şampiyonluğu yaşadığı vurgulandı.


    1. 9.7.2018 12:37
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