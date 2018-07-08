Sarı-lacivertli camianın çok sevdiği Simon Kjaer, 2017 yazında Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Danimarkalı oyuncu ülke basınına verdiği röportajda bir kez daha bu tercihini anlattı. 29 yaşındaki futbolcu "İspanya dünyanın en iyi ligi. F.Bahçe'de mutluydum ama Sevilla'dan teklif gelince kabul ettim" dedi.



MARSİLYA PEŞİNDE

Simon Kjaer'e şimdi de Marsilya talip oldu. Ancak Danimarkalı oyuncu "Kariyerimi İspanya Ligi'nde sürdürmek istiyorum. Ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kjaer bir ara Galatasaray'ın da gündemine girmişti. Fenerbahçe taraftarı da Neustadter'in yerine onu istiyor.