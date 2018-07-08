Sevilla forması giyen Kjaer Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı! – Fotomaç – 08 Temmuz 2018
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    08 Temmuz 2018, Pazar
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    forması giyen 'den neden ayrıldığını açıkladı!

    <a href="/index/sevilla?id=c3a99e59-05d9-40ef-9e86-1b807c2ccbba" class="" rel="tag">Sevilla</a> forması giyen <a href="/index/kjaer?id=21e01e6a-435c-4259-b51a-0ae9c2eb0714" class="" rel="tag">Kjaer</a> <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den neden ayrıldığını açıkladı!

    , F.Bahçe’den ayrılma sebebini bu sözlerle açıkladı

    Sarı-lacivertli camianın çok sevdiği Simon , 2017 yazında 'nın yolunu tutmuştu. Danimarkalı oyuncu ülke basınına verdiği röportajda bir kez daha bu tercihini anlattı. 29 yaşındaki futbolcu " dünyanın en iyi ligi. F.Bahçe'de mutluydum ama 'dan teklif gelince kabul ettim" dedi.

    MARSİLYA PEŞİNDE
    Simon 'e şimdi de talip oldu. Ancak Danimarkalı oyuncu "Kariyerimi Ligi'nde sürdürmek istiyorum. Ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. bir ara 'ın da gündemine girmişti. taraftarı da Neustadter'in yerine onu istiyor.

    1. 8.7.2018
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