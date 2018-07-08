Sevilla forması giyen Kjaer Fenerbahçe'den neden ayrıldığını açıkladı!
Kjaer, F.Bahçe’den ayrılma sebebini bu sözlerle açıkladı
Sarı-lacivertli camianın çok sevdiği Simon Kjaer, 2017 yazında Sevilla'nın yolunu tutmuştu. Danimarkalı oyuncu ülke basınına verdiği röportajda bir kez daha bu tercihini anlattı. 29 yaşındaki futbolcu "İspanya dünyanın en iyi ligi. F.Bahçe'de mutluydum ama Sevilla'dan teklif gelince kabul ettim" dedi.
MARSİLYA PEŞİNDE
Simon Kjaer'e şimdi de Marsilya talip oldu. Ancak Danimarkalı oyuncu "Kariyerimi İspanya Ligi'nde sürdürmek istiyorum. Ayrılmayı düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Kjaer bir ara Galatasaray'ın da gündemine girmişti. Fenerbahçe taraftarı da Neustadter'in yerine onu istiyor.
- 8.7.2018
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Kartal’dan Volkan’a: "Bize gel"
Toplam 8
Yorum
SLoRd Bir Volkandır FB Aziz Yıldırımı futbolculara deger vermiyor diye eleştiren taraftarlar ve yeni yönetim ne yapıyor Azize diyordunuz ne oldu
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‘Kamil Glik için kuyruk var’
Toplam 1
Yorum
Mustantik Eger yazılanlar doğruysa bence bakış açısıda tercih edilen oyuncuda YANLIŞ. Tüm kulüplerimiz 20-25 arası gelecek vaad eden oyuncu almalı
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Galatasaray'da Tarık Çamdal ve Tolga Ciğerci kadro dışı
Toplam 6
Yorum
Mustantik-5 Yabancı sınırlaması olmak zorunda çünkü Bizim kültürümüzde yasaklamadan bir eşiği atlamamız mümkün değil, yasaklayacağızki uygulayalım.
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