Fenerbahçe - İstanbulspor maçı cumartesi günü saat 19.00'da – Fotomaç – 05 Temmuz 2018
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    05 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    - maçı cumartesi günü saat 19.00'da

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/istanbulspor?id=be28bf24-f78b-4cdf-9928-3c72ef7788d0" class="" rel="tag">İstanbulspor</a> maçı cumartesi günü saat 19.00'da

    öncesi ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu.

    ile arasında cumartesi günü özel bir maç gerçekleşecek. Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem yeni başkan ve ve yönetimin hem de Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada görücüye çıkacak.

    1. 5.7.2018 10:18
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