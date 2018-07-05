Fenerbahçe - İstanbulspor maçı cumartesi günü saat 19.00'da
Fenerbahçe yeni sezon öncesi İstanbulspor ile cumartesi günü oynanacak özel maçın saati belli oldu.
Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında cumartesi günü özel bir maç gerçekleşecek. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem yeni başkan Ali Koç ve ve yönetimin hem de Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni sezon Fenerbahçe görücüye çıkacak.
- 5.7.2018 10:18
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Tolga Ciğer'e kapılar kapandı
Toplam 3
Yorum
Yasama Gönderin ya da bir yıl tesislere almayıp antrenmana katılmadığı için cezasını kesilsin.
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Olimpik Atıcılık
Toplam 5
Yorum
orhan 152 466 ))) rekor
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Akhisarspor'da Rodallega ısrarı! Trabzon'dan haber bekliyor
Toplam 1
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şimal yıldızı 1,5 EURO MUSTAFA YUMLU ...okey
Fenerbahçe - İstanbulspor maçı cumartesi günü saat 19.00'da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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