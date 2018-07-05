Fenerbahçe ile İstanbulspor arasında cumartesi günü özel bir maç gerçekleşecek. Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Hem yeni başkan Ali Koç ve ve yönetimin hem de Cocu'nun ilk sınavı olacak karşılaşmada yeni sezon Fenerbahçe görücüye çıkacak.