Jonathan Bamba, Lille transfer oldu

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Jonathan Bamba'yı transfer etti.

Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Bamba, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.



Bamba ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.