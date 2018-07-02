Jonathan Bamba, Lille transfer oldu – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
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    , transfer oldu

    Jonathan Bamba, Lille transfer oldu

    Ligue 1 ekibi , Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren Bamba'yı kadrosuna kattı

    Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi , Saint-Etienne ile sözleşmesi sona eren 'yı transfer etti.

    Lille Kulübünden yapılan açıklamada, 22 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Bamba ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

    Türk kulüplerinin de ilgilendiği öne sürülen Bamba, geçen sezon Saint-Etienne formasıyla 37 maçta 8 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

    Bamba ile de yakından ilgileniyordu.

    1. 2.7.2018 14:30
    2. Güncelleme: 2.7.2018 14:36
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