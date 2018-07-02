Damien Comolli'yi kızdıran hareket
Eski teknik direktör Aykut Kocaman’ın verdiği ekstra izinleri kullanan Hasan Ali, M.Topal ve Şener kampa katılmadı. Bu durum Comolli’yi kızdırdı
KRİTİK ZİRVE
Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle bu üç futbolcunun ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi. Fransız sportif direktör, yarın kampa katılacak Hasan Ali, M.Topal ve Şener ile özel bir görüşme gerçekleştirecek..
- 2.7.2018 10:21
- Güncelleme: 2.7.2018 10:30
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
necdet aydogdu bide kaç avro ya anlaştığını delikanlı gibi söylesen
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Dame N'Doye Kopenhag'a transfer oldu
Toplam 2
Yorum
Ahmet can Forvet oynatıldığında 1 gol attıydın
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Trezeguet bilmecesi!
Toplam 2
Yorum
austin nasıl istikrar olacak hep kiralık alacaksın 1-2 yılada gs 33-35 yaş ortalaması hop boz tkmı yeniden bir yığın adam al.bu mu plan.
Damien Comolli'yi kızdıran hareket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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