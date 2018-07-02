Damien Comolli'yi kızdıran hareket – Fotomaç – 02 Temmuz 2018
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    03 Temmuz 2018, Salı
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'yi kızdıran hareket

    Damien Comolli'yi kızdıran hareket

    Eski ’ın verdiği ekstra izinleri kullanan , M.Topal ve Şener kampa katılmadı. Bu durum Comolli’yi kızdırdı

    Yeni sezon sezon hazırlıklarına devam eden dün Phillip Cocu yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Eski teknik direktör 'ın milli takıma gittikleri için ekstra izin verdiği , ve Şener Özbayraklı kampa henüz katılmadı. Bu futbolcuların tavrı sportif direktör 'nin bir hayli canını sıktı.

    KRİTİK ZİRVE
    Comolli'nin kulüpte yaşanan başkan ve hoca değişikliği sonrası oluşan sinerji nedeniyle bu üç futbolcunun ekstra izinlerini kullanmamasını beklediği öğrenildi. Fransız sportif direktör, yarın kampa katılacak Hasan Ali, M.Topal ve Şener ile özel bir görüşme gerçekleştirecek..
    1. 2.7.2018 10:21
    2. Güncelleme: 2.7.2018 10:30
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