Fenerbahçe'nin koçu Zeljko Obradovic "Hedefimiz her zaman daha iyi olmak" dedi. Obra "Geride bıraktığımız sezonda 85 maç oynadık, 2 kupa aldık. Takımın oynadığı basketbol beni çok memnun etti" dedi.



LAUVERGNE İLE GÜÇLENDİ

Kanarya, erkek basketbol takımına NBA'den tranfer yaptı. San Antonio Spurs forması gyien Joffrey Lauvergne ile 2 yıllığına anlaşıldı. Hem 4 hem de 5 numarada oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu pota altına beklenen sertliği getirecek. Lauvergne 2.11 boyunda, şut tehdidi de olan bir uzun.