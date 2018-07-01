Fenerbahçe koçu Obradovic takımın performansından memnun
Fenerbahçe'nin koçu Zeljko Obradovic "Hedefimiz her zaman daha iyi olmak" dedi.
Fenerbahçe'nin koçu Zeljko Obradovic "Hedefimiz her zaman daha iyi olmak" dedi. Obra "Geride bıraktığımız sezonda 85 maç oynadık, 2 kupa aldık. Takımın oynadığı basketbol beni çok memnun etti" dedi.
LAUVERGNE İLE GÜÇLENDİ
Kanarya, erkek basketbol takımına NBA'den tranfer yaptı. San Antonio Spurs forması gyien Joffrey Lauvergne ile 2 yıllığına anlaşıldı. Hem 4 hem de 5 numarada oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu pota altına beklenen sertliği getirecek. Lauvergne 2.11 boyunda, şut tehdidi de olan bir uzun.
- 1.7.2018
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
doğru adam üstüne kondu D.ö de divan kurulunda görüşücez dedi uçaklar inicek dedi ne oldu aldığı oyuncular kar mı zarar mı M.C ye gelmeden düşün klüp niye borçta
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Galatasaray'a transferi açıklanan Nagatomo bir mesaj yayınladı
Toplam 5
Yorum
CELAL IS AHLAKI OLAN ADAMDAN HIC BIR ZAMAN ZARAR GELMEZ NAGO LINNES GIBI
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Ali Koç'tan taraftarlara mesaj!
Toplam 4
Yorum
karado hiç acelemiz yok.doğru transefere ihtiyaç var.
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