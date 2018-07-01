Fenerbahçe koçu Obradovic takımın performansından memnun – Fotomaç – 01 Temmuz 2018
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    02 Temmuz 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    koçu Obradovic takımın performansından memnun

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> koçu Obradovic takımın performansından memnun

    'nin koçu "Hedefimiz her zaman daha iyi olmak" dedi.

    'nin koçu "Hedefimiz her zaman daha iyi olmak" dedi. Obra "Geride bıraktığımız sezonda 85 maç oynadık, 2 kupa aldık. Takımın oynadığı beni çok memnun etti" dedi.

    LAUVERGNE İLE GÜÇLENDİ
    Kanarya, erkek takımına NBA'den tranfer yaptı. forması gyien Joffrey Lauvergne ile 2 yıllığına anlaşıldı. Hem 4 hem de 5 numarada oynayabilen 26 yaşındaki oyuncu pota altına beklenen sertliği getirecek. Lauvergne 2.11 boyunda, şut tehdidi de olan bir uzun.

    1. 1.7.2018
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