Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Terzic'e emanet – Fotomaç – 29 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Haziran 2018, Cumartesi
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    , Terzic'e emanet

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Terzic'e emanet

    'nın yeni antrenörü oldu.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sırp antrenörle anlaşıldığı belirtilerek, "'e Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.

    Son olarak 'da takımını çalıştıran Terzic, Sırbistan 'yla da başarılı sonuçlara imza atmıştı.

    1. 29.6.2018 15:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Terzic'e emanet haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN