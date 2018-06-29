Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Terzic'e emanet
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın yeni antrenörü Zoran Terzic oldu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Sırp antrenörle anlaşıldığı belirtilerek, "Zoran Terzic'e Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, başarı ve şampiyonluklarla dolu yıllar diliyoruz." denildi.
Son olarak Rusya'da Dinamo Moskova takımını çalıştıran Terzic, Sırbistan Milli Takımı'yla da başarılı sonuçlara imza atmıştı.
- 29.6.2018 15:38
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