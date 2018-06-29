CSKA Moskova'dan Fener'e servet! Neustadter için 7 milyon euro – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Fener'e servet! Neustadter için 7 milyon euro

    <a href="/index/cska-moskova?id=f5bc737e-f106-4e55-a2e6-772b1a855d4d" class="" rel="tag">CSKA Moskova</a>'dan Fener'e servet! Neustadter için 7 milyon euro

    Yerry Mina'yı kiralayan 'de dün flaş bir gelişme daha yaşandı.

    'nın, Roman Neustadter için 'ye 7 milyon euro'luk bir teklif sunduğu ileri sürüldü. Sarı-lacivertlilerin bu teklife sıcak baktığı, Phillip Cocu'nun da onay vermesinin ardından transferin gerçekleşeceği belirtildi. 2016'da bonservis ücreti ödenmeden Schalke'den transfer edilen Alman asılı Rus stoper, Kanarya'da iki sezonda 77 maça çıktı; 5 gol atıp 1 asist gerçekleştirdi.
    1. 29.6.2018
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