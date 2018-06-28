Jeffrey tam Cocu’ya göre – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Jeffrey tam Cocu’ya göre

    Jeffrey tam Cocu’ya göre

    Cocu'nun 'yı ısrarla istemesinin nedeni oyun sistemine çok uygun olması olarak gösterildi.

    Cocu'nun 'yı ısrarla istemesinin nedeni oyun sistemine çok uygun olması olarak gösterildi. Wolfsburg'lu stoperi geriden oyun kurup isabetli uzun paslarla takımı atağa çıkarabildiği için listesine alan Cocu, 26 yaşındaki Bruma'nın alınmasını istiyor.

    1. 28.6.2018
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