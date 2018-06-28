Jeffrey tam Cocu’ya göre

Cocu'nun Jeffrey Bruma'yı ısrarla istemesinin nedeni oyun sistemine çok uygun olması olarak gösterildi. Wolfsburg'lu stoperi geriden oyun kurup isabetli uzun paslarla takımı atağa çıkarabildiği için listesine alan Cocu, 26 yaşındaki Bruma'nın alınmasını istiyor.