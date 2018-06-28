Jeffrey tam Cocu’ya göre
Cocu'nun Jeffrey Bruma'yı ısrarla istemesinin nedeni oyun sistemine çok uygun olması olarak gösterildi.
Cocu'nun Jeffrey Bruma'yı ısrarla istemesinin nedeni oyun sistemine çok uygun olması olarak gösterildi. Wolfsburg'lu stoperi geriden oyun kurup isabetli uzun paslarla takımı atağa çıkarabildiği için listesine alan Cocu, 26 yaşındaki Bruma'nın alınmasını istiyor.
- 28.6.2018
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Eren gitmiyor!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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