Seyit Mehmet Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret
Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.
Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Altınordu Spor Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İletişim Direktörü Ali Ergöçmez de yer aldı.
Altınordu Spor Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde 'Sonsuza kadar dostça' yazılı çerçeve ile vazo takdim etti.
Altınordu'dan gelen kafile, ziyaret esnasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile sohbet etti.
- 27.6.2018 23:40
- Güncelleme: 27.6.2018 23:43
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Eren gitmiyor!
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Yorum
ali kırcı 1 milyonluk adamlara 2.1 milyon verirseniz böyle kurtulamazsınızzzz
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Taffarel Brezilyalı'yı Dünya Kupası'nda ikna edecek
Toplam 1
Yorum
MİRANDA GS YA YAKIŞIR..! TAFO PAKETLE GEL.. :-))
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Galatasaray'da gözler Selçuk İnan’da
Toplam 1
Yorum
İNŞ... BU SENE YOKSUN..!! İNŞALLAH BU SENE SENDEN DE VE BİZLERE YAŞATTIĞIN SİNİR KRİZLERİNDEN DE KURTULURUZ.. !!
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