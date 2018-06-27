Seyit Mehmet Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    28 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan 'a ziyaret

    Seyit Mehmet Özkan'dan Ali Koç'a ziyaret

    Kulübü Başkanı , Spor Kulübü Başkanı 'u ziyaret etti.

    Spor Kulübü başkanlık makamında gerçekleştirilen ziyarette Kulübü Başkan Vekili Barış Orhunbilge ve İletişim Direktörü Ali Ergöçmez de yer aldı.

    Altınordu Spor Kulübü Başkanı , Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı 'a iki kulübün flamalarının yer aldığı ve üzerinde 'Sonsuza kadar dostça' yazılı çerçeve ile vazo takdim etti.

    Altınordu'dan gelen kafile, ziyaret esnasında Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ve teknik direktör Phillip Cocu ile sohbet etti.

    1. 27.6.2018 23:40
    2. Güncelleme: 27.6.2018 23:43
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