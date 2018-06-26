Josef De Sozua için Monaco ilk teklifini yaptı
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'nun teklifini az buldu

    Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu

    yönetimi de için kapıyı çalan 'nun 8 milyon 'luk teklifini az buldu.

    Fransız medyası 'nun de için 8 milyon 'yu gözden çıkartığı yazarken, Fener yönetiminin Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak geçen yılki 12 milyonluk tekliften sonra bu rakamın yetersiz bulunduğu bildirildi.

    1. 26.6.2018 07:54
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