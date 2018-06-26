Fenerbahçe Monaco'nun teklifini az buldu

Fransız medyası Monaco'nun Josef de Souza için 8 milyon Euro'yu gözden çıkartığı yazarken, Fener yönetiminin Monaco ile görüşmeye hazır olduğu öğrenildi. Ancak geçen yılki 12 milyonluk tekliften sonra bu rakamın yetersiz bulunduğu bildirildi.