Göztepe Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'na talip oldu
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşatan İsmail Köybaşı'na Süper Lig ekiplerinden Göztepe talip oldu.
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, F.Bahçe'nin sol beki İsmail Köybaşı için nabız yoklaması yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti. F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor. (Akşam)
- 23.6.2018 10:31
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Campbell için rakip AEK
Toplam 1
Yorum
GEL BE CAMPBELL KAÇ SENRDEN BERİ GS İSTİYOR . FAKAT SONUÇ YOK. BELEMEDEYİZ. GELİRSE İYİ OLUR
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İşte Bafetimbi Gomis'in Galatasaray'dan istediği o rakam!
Toplam 5
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TERMELİ GOMİS E. GÜLE GÜLE GOMİS. EVET PAS GELİRSE SON VURUŞLARI İYİ. AMA RODRİGES OLMASAYDI GOMİS GS DA BİR HİÇ OLABİLİRDİ. İSTEDİĞİ PARA KABUL EDİLEMEZ. GS HEMEN KAPIYI GÖS
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Guinnes’in rekor sertifikası müzede
Toplam 1
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Super Tebrikler büyük galatasaray taraftarına
Göztepe Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'na talip oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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