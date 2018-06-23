Göztepe İsmail Köybaşı için Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    'den 'na talip oldu

    Göztepe Fenerbahçe'den İsmail Köybaşı'na talip oldu

    'tan 'ye transfer olan ancak hayal kırıklığı yaşatan 'na ekiplerinden talip oldu.

    Süper Lig ekiplerinden , F.Bahçe'nin sol beki için nabız yoklaması yapıyor. Sarı-Kırmızılılar'ın hocası Bayram Bektaş, 28 yaşındaki oyuncunun mutlaka alınması gerektiğini yönetime iletti. F.Bahçe ise oyuncusunu para kazanmadan yollamak istemiyor. (Akşam)

    1. 23.6.2018 10:31
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