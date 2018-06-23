Abdennour ‘Marsilya’ dedi – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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HEPSİ
    24 Haziran 2018, Pazar
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    ’ dedi

    <a href="/index/abdennour?id=60f381af-fff7-4163-9874-062e68b1e9fb" class="" rel="tag">Abdennour</a> ‘<a href="/index/marsilya?id=6ddfea96-daa0-44ca-ad7c-55ac1a923efb" class="" rel="tag">Marsilya</a>’ dedi
    ve G.Saray'ın istediği iddia edilen Marsilyalı stoper Aymen , kulübüne kalmak istediğini açıkladı. L'equipe'e röportaj veren 28 yaşındaki Tunuslu, "Buraya ilk geldiğimde sakatlandım ve o sezon istediğim gibi olmamıştı. Şu an ise aklımdaki tek şey için mücadele edip elimden geleni yapmak" dedi.
    1. 23.6.2018
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