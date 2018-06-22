Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Cocu'dan ilk açıklama!
Phillip Cocu, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili konuştu
Phillip Cocu yaptığı açıklamada;
"Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerini kullandı.
- 22.6.2018 13:11
- Güncelleme: 22.6.2018 14:43
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Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman Sabır istedi
Toplam 1
Yorum
cengiz Bu sabır ve zaman işini bırakın desenize para yok transfer yok işler sakat.Sizin suçunuz mu? o da değil
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Fenerbahçe'ye müjde! PSV Cocu'yu resmen açıklıyor!
Toplam 1
Yorum
Semih Yapma başkan alma şu adamı. Getir en ünlüsünü.
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Beşiktaş'ta planlama direktörü Serkan Reçber
Toplam 2
Yorum
ali adam profosyonel işini yapacak fenerli gs lı bence hiç önemi yok işini iyi yapsın en iyi beşiktaşlı odor Serkan REÇBER
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