Phillip Cocu yaptığı açıklamada;

"Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. Fenerbahçe harika bir kulüp, Ali Koç ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerini kullandı.