Fenerbahçe, Phillip Cocu, ilk açıklama
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    22 Haziran 2018, Cuma
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    'nin yeni teknik direktörü Cocu'dan ilk açıklama!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin yeni teknik direktörü Cocu'dan ilk açıklama!

    , 'nin yeni teknik direktörü olmasıyla ilgili konuştu

    Phillip Cocu yaptığı açıklamada;

    "Kulübün yakın gelecek için hazırladığı planlardan çok etkilendiğimi söylemeliyim. harika bir kulüp, ve Damien Comolli'nin bana anlattığı vizyon, fikirler çok ümit verici. Böyle önemli bir kulübün parçası olmaktan gurur duyuyorum. Oyuncularla çalışmayı ve Şükrü Saracoğlu Stadı'nda taraftarlarımızın önünde takımımıza liderlik etmeyi dört gözle bekliyorum. Bu yolculuğa başlamak için sabırsızlanıyorum." İfadelerini kullandı.

    1. 22.6.2018 13:11
    2. Güncelleme: 22.6.2018 14:43
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