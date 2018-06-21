Josef de Souza, görevine son verilen Aykut Kocaman'a veda etti. Brezilyalı oyuncu, instagram hesabından Türkçe ve Portekizçe olarak yayınladığı mesajda, "Fenerbahçe için tüm yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler Aykut hocam" dedi. Josef ayrıca Kocaman ile bir de fotoğrafını paylaştı.