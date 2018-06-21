Josef de Souza'dan Aykut Kocaman'a teşekkür – Fotomaç – 21 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    21 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'dan Aykut Kocaman'a teşekkür

    <a href="/index/josef-de-souza?id=1e779b6c-a06a-4973-ab44-169a34422c11" class="" rel="tag">Josef de Souza</a>'dan Aykut Kocaman'a teşekkür
    Josef de Souza, görevine son verilen Aykut Kocaman'a veda etti. Brezilyalı oyuncu, instagram hesabından Türkçe ve Portekizçe olarak yayınladığı mesajda, "Fenerbahçe için tüm yaptıklarınızdan dolayı teşekkürler Aykut hocam" dedi. Josef ayrıca Kocaman ile bir de fotoğrafını paylaştı.
    1. 21.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan Aykut Kocaman'a teşekkür haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN