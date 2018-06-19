Aykut Kocaman gönderildi – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    gönderildi

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a> gönderildi

    ’de dönemi sona erdi. Kulüp, resmi olarak ayrılığı açıkladı

    Ve 'de beklenen oldu, Phillip Cocu ile anlaşma sağlanmasının ardından 'la yollar resmen ayrıldı. Ayrılık, kulübün sitesinden başkan imzalı bildirimle kamuoyuna ilan edildi. KAP'a da bildirilen ayrılık için şu açıklama yapıldı: "DEĞERLI hocamızla yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, dün (pazar) akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Sayın 'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz."

    İLK KEZ SIFIR ÇEKİP GİTTİ
    Aykut Kocaman'ın 'deki ikinci dönemi 1 yıl 2 gün sürdü. 3 yıllık ilk döneminde sarı-lacivertli ekibe 1 lig (2010-11), 2 de kupa (2011-12 ve 2012-13) şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı yaşatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, son sezonunda ise sıfır çekti. Kanarya, Kocaman yönetiminde oynadığı 198 maçın 118'inde galip gelirken 43 beraberlik elde etti, 37'sinde yenildi.

    1. 19.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN