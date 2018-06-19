Ve Fenerbahçe'de beklenen oldu, Phillip Cocu ile anlaşma sağlanmasının ardından Aykut Kocaman'la yollar resmen ayrıldı. Ayrılık, kulübün sitesinden başkan Ali Koç imzalı bildirimle kamuoyuna ilan edildi. KAP'a da bildirilen ayrılık için şu açıklama yapıldı: "DEĞERLI hocamızla yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesinde, dün (pazar) akşam itibariyle, futbol takımımızın yönetimsel anlamda yeni bir sayfa açması gerektiği konusunda karşılıklı görüş birliğine vardık. Sayın Aykut Kocaman'a bugüne kadar kulübümüze vermiş olduğu tüm hizmetler için şahsım, yönetim kurulum ve camiam adına teşekkür ederim. Hocamıza bundan sonraki kariyeri için en içten başarı dileklerimizi sunar, yolunun açık olmasını dileriz."



İLK KEZ SIFIR ÇEKİP GİTTİ

Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'deki ikinci dönemi 1 yıl 2 gün sürdü. 3 yıllık ilk döneminde sarı-lacivertli ekibe 1 lig (2010-11), 2 de kupa (2011-12 ve 2012-13) şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa Ligi'nde yarı final oynama başarısı yaşatan 53 yaşındaki çalıştırıcı, son sezonunda ise sıfır çekti. Kanarya, Kocaman yönetiminde oynadığı 198 maçın 118'inde galip gelirken 43 beraberlik elde etti, 37'sinde yenildi.