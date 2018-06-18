Kaybolmaya bayılıyorum! – Fotomaç – 18 Haziran 2018
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HEPSİ
    18 Haziran 2018, Pazartesi
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    Kaybolmaya bayılıyorum!

    Kaybolmaya bayılıyorum!
    Doğuş'un İtalyan basketbolcusu Luigi Datome, tam bir hayranı... Yıldız sporcu, " coğrafi pozisyonu, kültürü, tarihiyle eşsiz bir şehir. bir kültür, bir duygu. da 'nın güneyindeki insanlar gibi tutkulu. , Karaköy, , Cihangir favori semtlerim. Bu kentte yürüyüp kaybolmaya bayılıyorum" dedi.
    1. 18.6.2018
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