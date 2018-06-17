Yıldızlar 2’nci turda – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Yıldızlar 2’nci turda

    Yıldızlar 2’nci turda
    'da düzenlenen Voleybol Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'nda , grubunda yaptığı 3 maçtan 2'sini kazanarak son 16 takım arasında kaldı. Fenerbahçe Yıldız Erkek Voleybol Takımı, yarın Arkas-Halkbank galibiyle çeyrek finale kalma mücadelesi verecek.
    1. 17.6.2018
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