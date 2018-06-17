Yardımcısı Bergkamp – Fotomaç – 17 Haziran 2018
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    18 Haziran 2018, Pazartesi
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    Bergkamp

    Yardımcısı Bergkamp
    Telesport muhabiri Marcel van der Kraan ise Cocu'nun transferinde 'un aracılık yaptığını açıkladı. Marcel, 'un Kuyt'ı arayarak tavsiye istediğini ve Cocu'nun bu sayede ortaya çıktığını belirtirken, Cocu'nun olarak 'ı yanında götüreceğini ileri sürdü.
    1. 17.6.2018
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