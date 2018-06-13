Fener’e 2015-16 sezonunda gelen Jose Fernandao, Suudi Arabistan ekibi Al Wehda’ya gönderildi. Net rakam açıklanmasa da Kanarya’nın kasasına 5 milyon euro gireceği iddia edildi
Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon öncesinde ilk resmi ayrılık gerçekleşti. Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasıyla gol kralı olan Fernandao, bir sonraki yıl F.Bahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 104 resmi müsabakaya çıkan Brezilyalı, 50 kez fileleri sarsmış, 3 de asist yapmıştı. 3 sezon boyunca aldığı fazla kilolarla gündem yaratan, ardından zayıflayıp formayı kapan Fernandao için dün resmi açıklama yapıldı ve oyuncu Suudi Arabistan takımı Al Wehda'ya transfer oldu.
EMRE ÇOLAK'IN ARKADAŞI OLACAK
İspanya'da Deportivo forması giyen Emre Çolak da geçtiğimiz günlerde Wehda'ya transfer olmuştu. Fernandao, Emre'nin yeni takım arkadaşı olacak. Brezilyalı golcü için resmi bir rakam açıklanmasa da F.Bahçe'nin kasasına 5 milyon euro gireceği iddia edildi. Takımda kiralık sözleşmesi biten Janssen'den sonra Fernandao'nun da gidişiyle elde Soldado'dan başka santrfor kalmadı.
- 12.6.2018 18:33
- Güncelleme: 13.6.2018 06:29
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Yuri Semin’in Fernandes aşkı
Toplam 2
Yorum
Bence Fernandes Büyük Maclarda Nerde di ? hep Yere düsüyordu hakemlere kiziyordu ortada yoktu gibi Transfer edilmesin Anadolu takimlara iyi oynuy
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Satış geliri 10 milyon Euro
Toplam 2
Yorum
Bence Negredo ve Love icin sonucta bi Aboubakar Bonsveris parasi gitti Aboubakar bizde olsaydi Sampiyon bizdik
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Badou Ndiaye'de işlem tamam!
Toplam 1
Yorum
ali kırcı Stoke city ligden düşerse bedelsiz kiralanır maddesi var nereden çıkardınız 2 milyon euroyu kafanıza göre...
Fenerbahçeli oyuncu Fernandao Al Wehda'ya transfer oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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