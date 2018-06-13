Fenerbahçeli oyuncu Fernandao Al Wehda'ya transfer oldu – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    Fenerbahçeli oyuncu Fernandao 'ya oldu

    Fenerbahçeli oyuncu Fernandao Al Wehda'ya transfer oldu

    Fener’e 2015-16 sezonunda gelen Jose Fernandao, ekibi ’ya gönderildi. Net rakam açıklanmasa da Kanarya’nın kasasına 5 milyon euro gireceği iddia edildi

    Sarı-lacivertli kulüpte yeni sezon öncesinde ilk resmi ayrılık gerçekleşti. Süper Lig'de 2014-2015 sezonunda Bursaspor formasıyla gol kralı olan Fernandao, bir sonraki yıl F.Bahçe'ye olmuştu. Sarı-lacivertli formayla 104 resmi müsabakaya çıkan Brezilyalı, 50 kez fileleri sarsmış, 3 de asist yapmıştı. 3 sezon boyunca aldığı fazla kilolarla gündem yaratan, ardından zayıflayıp formayı kapan Fernandao için dün resmi açıklama yapıldı ve oyuncu takımı 'ya transfer oldu.

    EMRE ÇOLAK'IN ARKADAŞI OLACAK
    İspanya'da Deportivo forması giyen Emre Çolak da geçtiğimiz günlerde Wehda'ya transfer olmuştu. Fernandao, Emre'nin yeni takım arkadaşı olacak. Brezilyalı golcü için resmi bir rakam açıklanmasa da F.Bahçe'nin kasasına 5 milyon euro gireceği iddia edildi. Takımda kiralık sözleşmesi biten Janssen'den sonra Fernandao'nun da gidişiyle elde Soldado'dan başka santrfor kalmadı.

    1. 12.6.2018 18:33
    2. Güncelleme: 13.6.2018 06:29
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