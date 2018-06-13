Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli... – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...

    Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...

    Başkanı , Fernandao'nun kaça satıldığını açıkladı...

    2015/16 sezonunda 'dan 'ye olan Jose Fernandao sürpriz bir şekilde takımlarından Al Wehda'nın yolunu tuttu.

    "3 MİLYON DOLAR'A SATTIK"
    Brezilyalı forvetin transferi hakkında açıklamalarda bulunan başkan ; "Sürpriz bir teklif geldi ve kısıtlı zamanda karar verilmesi gerekiyordu. Takımın mali tablosu göz önüne alınarak transfer gerçekleşti. Fernandao'yu 3 milyon Dolar'a sattık" dedi.

    1. 13.6.2018 15:17
    2. Güncelleme: 13.6.2018 15:58
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