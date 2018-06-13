Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fernandao'nun kaça satıldığını açıkladı...
2015/16 sezonunda Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Jose Fernandao sürpriz bir şekilde Suudi Arabistan takımlarından Al Wehda'nın yolunu tuttu.
"3 MİLYON DOLAR'A SATTIK"
Brezilyalı forvetin transferi hakkında açıklamalarda bulunan başkan Ali Koç; "Sürpriz bir teklif geldi ve kısıtlı zamanda karar verilmesi gerekiyordu. Takımın mali tablosu göz önüne alınarak transfer gerçekleşti. Fernandao'yu 3 milyon Dolar'a sattık" dedi.
- 13.6.2018 15:17
- Güncelleme: 13.6.2018 15:58
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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