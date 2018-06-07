Newcastle Skrtel için İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel için karar haftası...
BENITEZ İSTİYOR
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da teknik direktör Rafa Benitez, Skrtel'in kadroya katılmasını çok istiyor... İngiliz ekibinin yöneticilerinin bu hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi.
- 6.6.2018 23:01
- Güncelleme: 7.6.2018 01:09
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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