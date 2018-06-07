Fenerbahçe'nin Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel için karar haftası...



BENITEZ İSTİYOR

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'da teknik direktör Rafa Benitez, Skrtel'in kadroya katılmasını çok istiyor... İngiliz ekibinin yöneticilerinin bu hafta İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi.