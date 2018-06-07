Newcastle Skrtel için İstanbul’a geliyor – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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HEPSİ
    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Newcastle Skrtel için ’a geliyor

    Newcastle Skrtel için <a href="/index/istanbul?id=101cd7c1-f4a1-48db-a597-ab1bebaad464" class="" rel="tag">İstanbul</a>’a geliyor

    'nin Slovak savunma oyuncusu için karar haftası...

    BENITEZ İSTİYOR
    İngiltere ekiplerinden 'da teknik direktör Rafa Benitez, Skrtel'in kadroya katılmasını çok istiyor... İngiliz ekibinin yöneticilerinin bu hafta 'a gelerek Fenerbahçe Yönetimi ile masaya oturacağı öğrenildi.

    1. 6.6.2018 23:01
    2. Güncelleme: 7.6.2018 01:09
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