Gençler heyecanlı – Fotomaç – 07 Haziran 2018
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    07 Haziran 2018, Perşembe
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    Gençler heyecanlı

    Gençler heyecanlı

    'un genç ve dinamik bir takım kurma vaadi, F.Bahçe'deki genç oyuncuları heyecanlandırdı.

    'un genç ve dinamik bir takım kurma vaadi, F.Bahçe'deki genç oyuncuları heyecanlandırdı. A takım kadrosunda yer alan Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Eljif Elmas, Uygar Mert gibi isimlerin yanı sıra U15'lerin yıldızı Ömer Faruk Beyaz yeni sezonu bekliyor. ilk hedefi kamp kadrosuna girebilmek. Sonrasında ise A takımda kalarak, forma için savaşmak.

    1. 7.6.2018
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