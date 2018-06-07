Gençler heyecanlı

Ali Koç'un genç ve dinamik bir takım kurma vaadi, F.Bahçe'deki genç oyuncuları heyecanlandırdı. A takım kadrosunda yer alan Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Eljif Elmas, Uygar Mert gibi isimlerin yanı sıra U15'lerin yıldızı Ömer Faruk Beyaz yeni sezonu bekliyor. Gençlerin ilk hedefi kamp kadrosuna girebilmek. Sonrasında ise A takımda kalarak, forma için savaşmak.