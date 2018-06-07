Gençler heyecanlı
Ali Koç'un genç ve dinamik bir takım kurma vaadi, F.Bahçe'deki genç oyuncuları heyecanlandırdı.
Ali Koç'un genç ve dinamik bir takım kurma vaadi, F.Bahçe'deki genç oyuncuları heyecanlandırdı. A takım kadrosunda yer alan Yiğithan Güveli, Samed Karakoç, Oğuz Kaan, Eljif Elmas, Uygar Mert gibi isimlerin yanı sıra U15'lerin yıldızı Ömer Faruk Beyaz yeni sezonu bekliyor. Gençlerin ilk hedefi kamp kadrosuna girebilmek. Sonrasında ise A takımda kalarak, forma için savaşmak.
- 7.6.2018
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Fener'de ilk yolcu Josef de Souza
Toplam 12
Yorum
cihan arkadaşım ben hayatımda brezilyalı olupta bu kadar kazma futbolcu görmedim sen en düzgün diyorsun en düz futbolcu demek istedin herhalde
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Terim'den Muslera kararı!
Toplam 4
Yorum
han en dogrusudur. Muslera dünya genelinde bir marka bu sebeple tanımayan forvet yoktur ve bu da her daim avrupada avantaj saglar panikletir..
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Galatasaray'ın gündemindeki Sadık Çiftpınar'dan transfer açıklaması
Toplam 2
Yorum
öğretici kesinlikle alınmamalı ! arenada 3 kez kırmızı görürdü ! rotasyon oyuncusu bile olamaz ! yeni tarık çamdalı olur takımın !
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