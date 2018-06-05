Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Şampiyonluk özlemine son verecek ve 'hücum futbolu' oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un önünde 110 futbolcudan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.



