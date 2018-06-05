Fenerbahçe'nin transfer listesi hazır! Barça'dan...
Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Şampiyonluk özlemine son verecek ve 'hücum futbolu' oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un önünde 110 futbolcudan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.
- 5.6.2018
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
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