Fenerbahçe'nin transfer listesi hazır! Barça'dan... – Fotomaç – 05 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    'nin transfer listesi hazır! 'dan...

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'nin transfer listesi hazır! <a href="/index/barca?id=d36fe5cb-383c-49ac-919f-4fd3b2e0591f" class="" rel="tag">Barça</a>'dan...

    Fenerbahçe'de yeni başkanın belli olmasıyla birlikte gözler transfere çevrildi. Şampiyonluk özlemine son verecek ve 'hücum futbolu' oynayacak iddialı bir kadro kurmak isteyen başkan Ali Koç'un önünde 110 futbolcudan oluşan bir liste olduğu belirtiliyor.

    1. 5.6.2018
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