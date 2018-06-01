Ozan Tufan'dan transfer açıklaması – Fotomaç – 01 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Haziran 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    'dan açıklaması

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a>'dan <a href="/index/transfer?id=1e09b976-0e2c-4a75-bc0c-79a0614a1fc0" class="" rel="tag">transfer</a> açıklaması
    Emre Akbaba'ya karşılık Aytemiz Alanyaspor'a verileceği konuşulan Ozan Tufan, 'den ayrılması halinde gideceği takımı kendisinin belirleyeceğini söyledi. Çaykur Rizespor'un da istediği 23 yaşındaki Tufan'ın 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

    HECTOR EL YAKTI
    ile adı anılan Köln'ün sol beki Jonas Hector için Alman kulübü 25 milyon euro bonservis bedeli belirledi. Rakamı duyan sarı-lacivertliler bu transferi askıya aldı... 28 yaşındaki Hector ile Avrupa'nın birçok dev kulübünün ilgilendiği belirtiliyor.
    1. 1.6.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'dan açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN