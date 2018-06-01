Fenerbahçe'de seçim öncesi 'Acıbadem' şoku! Sponsorluktan çekildi – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    'de seçim öncesi '' şoku! Sponsorluktan çekildi

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'de seçim öncesi '<a href="/index/acibadem?id=cd3c7d79-3971-4fcc-9315-744d1e7b4cbf" class="" rel="tag">Acıbadem</a>' şoku! Sponsorluktan çekildi

    Fenerbahçe'de hafta sonu yapılacak olağan genel kurul öncesi büyük bir şok yaşandı.

    1. 1.6.2018 11:02
    2. Güncelleme: 1.6.2018 11:05
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