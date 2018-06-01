Emre Belözoğlu: "Fenerbahçe'ye döneceğim" – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    03 Haziran 2018, Pazar
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    : "'ye döneceğim"

    <a href="/index/emre_belozoglu?id=b2f8299b-0757-4a0d-8511-b4ca981c73ca" class="" rel="tag">Emre Belözoğlu</a>: "<a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye döneceğim"

    Medipol 'in tecrübeli kaptanı , 'in lig maratonundan Kongre'sine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    Gelecek yıldan sonra futbol hayatını noktalayacağını berliten Belözoğlu, 'de görev alabileceğini belirtti.

    ''HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ"

    Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

    ''Halil Umut Meler bizi maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın.''

    ''MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR''

    ''Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim.''

    FENERBAHÇE'DE YER ALMAK İSTERİM

    '''nin başarısı için elimden gelen herşeyi yaparım. Şu an 'in futbolcusuyum ama beni sokakta çevirip ''Fenerbahçeli Emre'' olarak görüyorlar. Ben gelecekte 'de yer almak isterim.''

    1. 1.6.2018 22:43
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