Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz günlerde Başakşehir ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Gelecek yıldan sonra futbol hayatını noktalayacağını berliten Belözoğlu, Fenerbahçe'de görev alabileceğini belirtti.

''HALİL UMUT MELER BİZİ GALATASARAY KARŞISINDA EZDİRDİ"

Emre'nin açıklamaları şu şekilde:

''Halil Umut Meler bizi Galatasaray maçında sahada ezdirdi. Normalde direk bir hakem ismi vermem. Orda bizi biraz ezdirdi. Galatasaray ile beraberdi hakem. İlk defa böyle bir şey yaşadım. Baskıdan etkilendi. İkinci yarı oyundan kopmuştur. 2. yarıda hiç olmayan bir pozisyonda kart gösterdi. Üzüldük, o maçta sonra. Galatasaray o maçta hak ederek kazandı, bizden sonra Beşiktaş'ı kendi sahasında yendi, hak ettiği bir şampiyonluk kazandı yanlış anlaışlmasın.''

''MAÇLARI KAYBETTİĞİMDE AĞLADIĞIM OLUYOR''

''Maçları kaybettiğimizde üzülüyorum, ağladığım durumlar da oluyor. Bu da beni oynmaya teşvik ediyor. Göztepe ya da Akhisar maçına 1 puan önce girseydik. O maçları kazanmış olsaydık, şu an şampiyon takımın oyuncusu olarak karşınızda olabilirdim.''

FENERBAHÇE'DE YER ALMAK İSTERİM

''Fenerbahçe'nin başarısı için elimden gelen herşeyi yaparım. Şu an Başakşehir'in futbolcusuyum ama beni sokakta çevirip ''Fenerbahçeli Emre'' olarak görüyorlar. Ben gelecekte Fenerbahçe'de yer almak isterim.''